Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 29 октября 2025Бывший СССР

Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

РИА: Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во время мясных штурмов своих подчиненных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командир 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Дзерин пил шампанское во Львове, пока его военные погибали в «мясных штурмах». Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Комбриг 157-й бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в "мясных штурмах" в ДНР (Донецкой народной республике), Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — сообщил собеседник агентства.

Ранее ВСУ стали бросать солдат в «мясные штурмы» под Ямполем в Донецкой народной республике. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские войска сдерживают вражеский натиск, проводя маневренную оборону. Сейчас продолжаются ожесточенные встречные бои.

До этого командир полка ВСУ пропал после застолья и пропустил контратаку. В результате попытка контратаки закончилась тем, что штурмовая группа ВСУ была полностью разбита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости