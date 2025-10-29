Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

РИА: Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во время мясных штурмов своих подчиненных

Командир 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Дзерин пил шампанское во Львове, пока его военные погибали в «мясных штурмах». Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Комбриг 157-й бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в "мясных штурмах" в ДНР (Донецкой народной республике), Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — сообщил собеседник агентства.

Ранее ВСУ стали бросать солдат в «мясные штурмы» под Ямполем в Донецкой народной республике. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские войска сдерживают вражеский натиск, проводя маневренную оборону. Сейчас продолжаются ожесточенные встречные бои.

До этого командир полка ВСУ пропал после застолья и пропустил контратаку. В результате попытка контратаки закончилась тем, что штурмовая группа ВСУ была полностью разбита.