Бастрыкин отреагировал на взрыв машины на железнодорожных путях в российском городе

В Подмосковье следователи возбудили дело после взрыва машины во Фрязино

В Московской области следователи возбудили уголовное дело после взрыва машины на железнодорожном переезде во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Вечером 10 февраля неустановленное устройство взорвалось в автомобиле Nissan. Пострадал 50-летний мужчина — он получил осколочное ранение голени и сейчас находится в больнице.