15:57, 11 февраля 2026Из жизни

Близнецы-преступники поставили в тупик полицию

Во Франции полицию поставила в тупик идентичная ДНК близнецов-убийц
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Во Франции 33-летние братья-близнецы предстали перед судом по обвинению в расправе над двумя мужчинами, но следователи не могут определить, кто из них был убийцей. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года в пригороде Парижа Сент-Уэне. В подвале дома нашли останки 17-летнего Тидиана и 25-летнего Софиана с огнестрельными ранениями, там же было найдено оружие. На одном из пистолетов были обнаружены биологические следы, однозначно указывающие на близнецов — Самуэля и Джереми И. Однако из-за идентичной ДНК установить конкретного виновника оказалось невозможно, и полиция оказалась в тупике.

Как пояснили следователи, «только мать может отличить их друг от друга», а сами братья, по подозрению полиции, специально обменивались одеждой, телефонами и документами, чтобы запутать следствие и скрыть преступление.

Судебный процесс над близнецами и тремя другими подсудимыми продолжается и должен завершиться в конце февраля.

Ранее сообщалось, что в США братьев-близнецов арестовали по обвинению в расправе над мужчиной, который несколькими годами ранее ограбил их под дулом пистолета. 20-летние Сэмюэл и Соломон Гбадебо, как утверждает следствие, устроили засаду и несколько раз выстрелили в 20-летнего Исайю Гонсалеса.

