Бритни Спирс продала все свои хиты

TMZ: Певица Бритни Спирс продала права на свои хиты за 200 миллионов долларов

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave. Об этом пишет TMZ.

Сделка была заключена 30 декабря 2025 года. По данным инсайдеров, главные хиты Бритни, включая Baby One More Time, Gimme More и Toxic, были проданы примерно за 200 миллионов долларов. Отмечается, что условия устроили артистку, она отметила событие вместе со своими детьми.

Ранее Спирс сравнила влияние отцовской опеки на свою психику с повреждением мозга. Певица вспомнила, что в 2018 году отец заставил ее провести около четырех месяцев в реабилитационном центре под угрозой суда. Она рассказала, что из-за ограничений не могла выйти на улицу, водить машину, принимать ванну в одиночестве или закрыть дверь в свою комнату.