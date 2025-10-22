Певица Бритни Спирс заявила, что опека разрушила ее мозг на 100 процентов

Американская певица Бритни Спирс сравнила влияние отцовской опеки на свою психику с повреждением мозга. Пост об этом появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спирс вспомнила, что в 2018 году по требованию отца ей пришлось провести четыре месяца в реабилитационном центре. «Я была на 100 процентов разбита, я не могла танцевать или двигаться в течение пяти месяцев... А раньше я плавала со своими малышами на спине, пока им не исполнилось четыре и пять лет», — заявила певица, пояснив, что имеет в виду сыновей Джейдена Джеймса и Шона Престона, которым сейчас 19 и 20 лет.

По словам Спирс, она чувствует себя так, словно ее лишили крыльев. «И повреждение мозга произошло со мной давным-давно, и на 100 процентов», — повторила артистка, добавив, что все-таки пережила это тревожное время и счастлива, что осталась жива.

В своей книге «Женщина во мне», вышедшей в 2023 году, поп-звезда рассказала, что в 2018 году ее отец Джейми заставил ее провести около четырех месяцев в реабилитационном центре под угрозой суда. Она рассказала, что из-за ограничений не могла выйти на улицу, водить машину, принимать ванну в одиночестве или закрыть дверь в свою комнату. Также ей приходилось еженедельно сдавать кровь.

Ранее Бритни Спирс сообщила, что получила травму ноги в результате падения. По словам звезды, она упала с лестницы в доме своего друга и падение было «ужасным».