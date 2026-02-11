Дмитриев назвал отставку премьера Британии Стармера неизбежной

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера неизбежна. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

«Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банды педофилов-растлителей, досрочное освобождение преступников, призывы к войне, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера», — написал он.

Так чиновник прокомментировал скандал с назначением уличенного в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона на пост посла Британии в США. Дмитриев подчеркнул, что затягивание «неизбежной» отставки становится «слишком мучительным зрелищем».

Ранее стало известно, что Стармер стал самым непопулярным премьер-министром за всю историю королевства, однако руководству Лейбористской партии некем его заменить.