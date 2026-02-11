Дуров заявил, что те, кто называет его олигархом, не понимают значения термина

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров отказался считать себя олигархом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Те, кто называет меня олигархом, явно не понимают значения этого термина. Если бы я был близок к какому-либо правительству (а не противостоял их постоянным посягательствам на свободу), я бы был успешнее в 10 раз», — заявил медиаменеджер.

Дуров также заверил, что добился успеха без сотрудничества с властями. По словам предпринимателя, он скорее действовал им наперекор.

Ранее Дуров назвал людей, которые верят в безопасность мессенджера WhatsApp, безмозглыми. По его мнению, данные пользователей этой платформы не защищены.