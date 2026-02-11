Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

21:17, 11 февраля 2026Ценности

Джулия Фокс повторила образ Бьянки Цензори с надетыми поверх колготок трусами

Актриса Джулия Фокс повторила откровенный образ дизайнера Бьянки Цензори
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: UrbanxDivinity / Backgrid / Legion-Media

Американская модель и актриса Джулия Фокс повторила откровенный образ австралийского дизайнера Бьянки Цензори. Об этом пишет Page Six.

Звезда киноленты «Неограненные алмазы» появилась на показе весенней коллекции бренда Marc Jacobs в фиолетовом атласном бюстгальтере и голубых колготках, поверх которых были надеты розовые трусы. Кроме того, она подобрала к наряду шубу, небольшой розовый клатч и укороченные белые ботфорты, оформленные высокой платформой и каблуком.

Издание отметило, что в ноябре прошлого года в подобном образе была замечена жена скандального рэпера Канье Уэста. Тогда Цензори прогулялась по улицам Мельбурна, Австралия, в розовых колготках, белых трусах и фиолетовом бюстгальтере.

В октябре 2025 года Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда».

