Ценности
19:45, 23 октября 2025Ценности

Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда»

Актриса Джулия Фокс объяснила, что откровенные наряды — это развлечение для нее
Мария Винар

Фото: Victor Boyko / Getty Images for Jane Owen PR

Американская модель и актриса Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда». Ее комментарий приводит издание Page Six.

35-летняя знаменитость была замечена в прозрачном платье бренда Iris Van Herpen на красной дорожке Международного гала-вечера Fashion Group «Ночь звезд». На мероприятии Фокс рассказала журналистам, что для нее значат выходы в свет в подобных образах. «Думаю, многие относятся к ней серьезно, но для меня это просто развлечение. Это просто переодевание, но уже по-взрослому», — пояснила она.

В то же время звезда «Неограненных драгоценностей» назвала свой самый любимый наряд. Им оказалось белое облегающее платье марки Marc Jacobs, оформленное объемными рукавами, высоким горлом и воланами на юбке. Несмотря на его скромный фасон, она считает его идеальным.

Ранее сообщалось, что Джулию Фокс заметили с торчащими из-под штанов стрингами по пути в книжный магазин.

.
