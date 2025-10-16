Джулию Фокс заметили с торчащими из-под штанов стрингами по пути в книжный магазин

Актрису Джулию Фокс заметили в откровенном виде по пути в книжный магазин

Папарацци заметили американскую модель и актрису Джулию Фокс в откровенном виде. Соответствующее фото публикует Page Six.

35-летнюю звезду «Неограненных драгоценностей» запечатлели по пути в книжный магазин Strand в Нью-Йорке. Так, она попала в объективы камер в белой полупрозрачной майке и кожаных штанах с низкой посадкой, из-под которых торчали бордовые стринги. Кроме того, на ней были укороченная куртка с меховым воротником и остроносые туфли. Образ знаменитости дополнили макияж с акцентом на подведенные черной подводкой глаза и расслабленная прическа.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс в откровенном образе посетила гала-вечер The New York City Ballet. Тогда актриса появилась на публике в платье ассиметричного кроя с прозрачными вставками, которые оголяли ее тело.