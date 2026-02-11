Эксперт оценил поставки Францией самолетов Украине

Сотрудник РАН Федоров: Передача Украине Mirage 2000 носит символический характер

Передача Украине двух истребителей Mirage 2000 носит скорее символический характер и не способна существенно повлиять на ситуацию в воздухе. Такое мнение в интервью Новостям Mail высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, говорить о серьезном усилении украинских ВВС в данном случае не приходится.

«Считать поставки двух списанных самолетов значительной помощью, которая укрепит украинские ВВС, это смешно. Скорее всего, это чисто символический жест, который говорит о том, что Франция собирается и дальше накачивать оружием Украину», — заявил он.

Федоров подчеркнул, что позиция Парижа по украинскому конфликту остается неизменной. Он также обратил внимание на то, что после недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона не последовало каких-либо конструктивных шагов. По оценке политолога, в нынешних условиях у Москвы нет оснований для диалога с Францией и Евросоюзом.

Эксперт считает, что действия французского лидера могут быть связаны с попыткой закрепить роль Евросоюза в возможных переговорах по урегулированию конфликта.

«Можно сделать вывод, это Макрон пытается любыми способами обеспечить место ЕС в дипломатических переговорах по достижению прекращения конфликта на Украине. Европа не может смириться с мыслью, что американцы могут договориться с Россией напрямую, и в треугольнике Россия — Украина — США Евросоюз остается не у дел», — отметил аналитик.

По мнению Федорова, поставка самолетов является прежде всего политическим сигналом о продолжении поддержки Киева, а не военным переломом.

Ранее стало известно, что Украина ждет от Франции поставку военных самолетов, а также управляемых бомб.