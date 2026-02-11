Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 11 февраля 2026Бывший СССР

Эксперт оценил поставки Францией самолетов Украине

Сотрудник РАН Федоров: Передача Украине Mirage 2000 носит символический характер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Передача Украине двух истребителей Mirage 2000 носит скорее символический характер и не способна существенно повлиять на ситуацию в воздухе. Такое мнение в интервью Новостям Mail высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, говорить о серьезном усилении украинских ВВС в данном случае не приходится.

«Считать поставки двух списанных самолетов значительной помощью, которая укрепит украинские ВВС, это смешно. Скорее всего, это чисто символический жест, который говорит о том, что Франция собирается и дальше накачивать оружием Украину», — заявил он.

Федоров подчеркнул, что позиция Парижа по украинскому конфликту остается неизменной. Он также обратил внимание на то, что после недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона не последовало каких-либо конструктивных шагов. По оценке политолога, в нынешних условиях у Москвы нет оснований для диалога с Францией и Евросоюзом.

Эксперт считает, что действия французского лидера могут быть связаны с попыткой закрепить роль Евросоюза в возможных переговорах по урегулированию конфликта.

«Можно сделать вывод, это Макрон пытается любыми способами обеспечить место ЕС в дипломатических переговорах по достижению прекращения конфликта на Украине. Европа не может смириться с мыслью, что американцы могут договориться с Россией напрямую, и в треугольнике Россия — Украина — США Евросоюз остается не у дел», — отметил аналитик.

По мнению Федорова, поставка самолетов является прежде всего политическим сигналом о продолжении поддержки Киева, а не военным переломом.

Ранее стало известно, что Украина ждет от Франции поставку военных самолетов, а также управляемых бомб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

    В московском дворе нашли множество мертвых кошек

    В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

    Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

    Токаев подписал указ о референдуме по новой Конституции Казахстана

    Эксперт оценил поставки Францией самолетов Украине

    Новый поворот наметился в российском суде на процессе банды киллеров в погонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok