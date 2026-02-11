ЕС решил поддержать переизбрание Пашиняна

BBC: Проведение саммита ЕС — Армения говорит о желании ЕС поддержать Пашиняна

В мае ожидается проведение саммита ЕС — Армения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

О проведении мероприятия скоро объявят широкой общественности. Источники BBC, пожелавшие остаться анонимными, связывают саммит ЕС — Армения с желанием европейских лидеров поддержать переизбрание действующего премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Парламент Армении однопалатный и состоит из 107 депутатов, которые избираются на пятилетний срок. Сейчас большинство занимает партия «Гражданский договор», которую возглавляет Никол Пашинян.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС обсудит варианты помощи Армении во время парламентских выборов в 2026 году.

