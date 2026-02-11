Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:06, 11 февраля 2026Мир

Европейская инициатива по поставкам снарядов Украине провалилась

Reuters: Инициатива по снарядам для Киева столкнулась с нехваткой финансирования
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Инициатива Чехии по поставкам снарядов Украине, к которой присоединились другие европейские страны, столкнулась с нехваткой финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО.

Отмечается, что программа по поиску поставщиков боеприпасов для Киева задумана для обеспечения поставок снарядов на сумму пять миллиардов евро, однако на данный момент удалось собрать только 1,4 миллиарда евро.

В программа участвуют иностранные спонсоры, в том числе Германия, Дания и Нидерланды, а также чешские военные и оружейные компании.

Чиновник отметил, что в настоящее время на мировом рынке доступны боеприпасы на сумму 16 миллиардов евро.

