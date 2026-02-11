Евросоюз нарастил импорт некоторых российских продуктов

Рыбный союз: Евросоюз купил российской рыбы на 784 миллиона долларов

За 11 месяцев 2025 года поставки российской рыбы в государства Европейского союза увеличились на пять процентов в натуральном и денежном выражениях. Эти данные Рыбного союза процитировало ТАСС.

Речь идет об импорте 198 тысяч тонн, на 784 миллиона долларов. Ключевым драйвером роста стало филе минтая. Поставки этой продукции выросли на 40 процентов в натуральном выражении и на 50 процентов в стоимостном. На 20 процентов в физическом и на 45 процентов в денежном выражении увеличился импорт дальневосточных российских лососей. Европейский союз купил 3,5 тысячи тонн этой рыбы на 25 миллионов долларов.

Однако экспорт мороженой трески из России в ЕС упал на 45 процентов в физическом и на 15 процентов в денежном выражении. Речь идет о 24 тысячах тонн на 160 миллионов долларов.

В 2025 году Россия закупила 680 тысяч тонн импортной рыбы на 3,1 миллиарда долларов. При этом на внешние рынки она поставила 2,1 миллиона тонн рыбы на шесть миллиардов долларов.