Экономика
19:56, 2 февраля 2026Экономика

В российской рыбной торговле возник большой дисбаланс

Информагентство по рыболовству: РФ импортировала рыбы на 3,1 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В прошлом году Россия закупила 680 тысяч тонн импортной рыбы на 3,1 миллиарда долларов. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его процитировало «Интерфакс».

При этом на внешние рынки Россия поставила 2,1 миллиона тонн рыбы на шесть миллиардов долларов. В связи с этим Савельев констатировал, что образовался большой дисбаланс в объемах поставок и экспортной выручке. Объем экспортированной рыбы в три раза превышает поставки из-за границы, а его цены в полтора с лишним раза ниже, чем ввезенной рыбы. В 2025 году Россия импортировала рыбу по 4,6 тысячи долларов за тонну, а экспортировала — по 2,9 тысячи.

В 2025 году импорт рыбы в Россию вырос на три процента в физическом выражении и на семь процентов — в денежном, если сравнивать с показателями позапрошлого года. Крупнейшим поставщиком оказалась Белоруссия, экспортировавшая на российский рынок 112 тысяч тонн рыбы на 336 миллионов долларов. Китайский импорт оценивается в 96 тысяч тонн (410 миллионов долларов).

