12:27, 11 февраля 2026Силовые структуры

Грузин из «Азова» сел за расправу над пятью российскими военными

Грузинский наемник ВСУ расправился с пятью россиянами и получил пожизненное
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Донецке к пожизненному заключению приговорили 42-летнего гражданина Грузиии Георгия Чубетидзе, признанного виновным в наемничестве и посягательстве на жизнь пяти российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, в октябре 2014 осужденный добровольно вступил в ряды «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), а в июне 2020 года перешел в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных запорожцев. В ходе боев он расправился с четырьмя военнослужащими Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позже Чубетидзе ушел со службы и стал работать строителем в Киеве. Но весной 2023 года он вновь решил стать наемником и вступил в Интернациональный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ), где переквалифицировался на снайпера. В сентябре 2023 года от его рук пал российский военнослужащий, находившийся на боевых позициях в районе Кременной.

Осенью того же года грузин попал в плен, выяснилось, что за время своего пребывания в рядах ВСУ он заработал свыше 3,5 миллиона рублей.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что иностранные наемники ВСУ не рискуют и почти не вступают в бой с российскими военнослужащими, прячась за спинами украинских солдат.

