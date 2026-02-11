Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:46, 11 февраля 2026Ценности

Сестер Хадид обнаружили в файлах педофила Эпштейна

Gazetta Express: Моделей Беллу и Джиджи Хадид обнаружили в файлах Эпштейна
Екатерина Ештокина

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Имена американских супермоделей палестино-голландского происхождения Беллы и Джиджи Хадид обнаружили в файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Материал с соответствующей информацией публикует Gazetta Express.

По данным Министерства юстиции США, которое опубликовало новые документы, в одной из электронных переписок Эпштейна от 2015 года упоминаются сестры Хадид. В диалоге речь шла о том, как манекенщицы смогли добиться успеха в модельном бизнесе.

Бывший финансист опроверг версию, что отец Хадид заплатил модельным агентствам за их карьеру. При этом он заявил, что звезды «просто» оказывали интимные услуги «нужным людям» и «следовали указаниям».

В свою очередь, семья Хадид пока не комментировала содержание опубликованных писем.

Ранее в феврале отказ Федоровой от титула «Мисс Вселенная» также связали с педофилом Эпштейном. После публикации очередных файлов по делу Джеффри Эпштейна поклонники Федоровой начали строить теории, связанные с ее будущим после победы.

