Иран заявил о готовности к проверке ядерной программы

Президент Пезешкиан: Иран готов к проверке ядерной программы

Иран готов к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, сообщает РИА Новости.

«Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к ядерному оружию, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке», — сказал он.

По словам иранского лидера, США и Европа возвели высокую стену недоверия по отношению к собственным же заявлениям, что не позволяет диалогу по иранской ядерной программе достичь результата.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Вашингтон и Тегеран по итогам переговоров в Омане договорились о продолжении контактов по ядерной программе. Он добавил, что окончательное решение о продолжении контактов будет объявлено позднее.