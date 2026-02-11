Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 11 февраля 2026Мир

Иран заявил о готовности к проверке ядерной программы

Президент Пезешкиан: Иран готов к проверке ядерной программы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Vahid Salemi / AP

Иран готов к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, сообщает РИА Новости.

«Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к ядерному оружию, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке», — сказал он.

По словам иранского лидера, США и Европа возвели высокую стену недоверия по отношению к собственным же заявлениям, что не позволяет диалогу по иранской ядерной программе достичь результата.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Вашингтон и Тегеран по итогам переговоров в Омане договорились о продолжении контактов по ядерной программе. Он добавил, что окончательное решение о продолжении контактов будет объявлено позднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok