Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 11 февраля 2026Экономика

Известный австрийский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актер Вольфганг Черни заявил, что Москва безопаснее многих крупных городов мира
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Известный австрийский и российский актер Вольфганг Черни заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком, Парижем и другими зарубежными мегаполисами. Он назвал его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, российскую столицу среди крупных городов мира выделяет ее безопасность. «За все время моего пребывания здесь ни разу не было момента, когда я чувствовал себя в опасности или под угрозой. К сожалению, во многих больших городах это не так», — отметил Черни. Любимым местом Москвы для прогулок он назвал набережную Москвы-реки, которая идет вдоль Нескучного сада и парка Горького.

Что касается отличительных черт москвичей, главной, по мнению актера, является их деловитость. «Они не ждут возможностей, а создают их сами. И, конечно же, так как Москва — столица России, то ее жители очень интересуются искусством и культурой», — заключил он.

Ранее литовская и российская актриса Вильма Кутавичюте заявила, что Москва удобнее Нью-Йорка, Парижа и Берлина, а еда в российской столице — самая вкусная в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    ЕС решил поддержать переизбрание Пашиняна

    Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

    Стоматолог предупредила об опасных домашних методах отбеливания зубов

    Израиль задумал новую военную операцию против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok