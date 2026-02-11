Известный австрийский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актер Вольфганг Черни заявил, что Москва безопаснее многих крупных городов мира

Известный австрийский и российский актер Вольфганг Черни заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком, Парижем и другими зарубежными мегаполисами. Он назвал его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, российскую столицу среди крупных городов мира выделяет ее безопасность. «За все время моего пребывания здесь ни разу не было момента, когда я чувствовал себя в опасности или под угрозой. К сожалению, во многих больших городах это не так», — отметил Черни. Любимым местом Москвы для прогулок он назвал набережную Москвы-реки, которая идет вдоль Нескучного сада и парка Горького.

Что касается отличительных черт москвичей, главной, по мнению актера, является их деловитость. «Они не ждут возможностей, а создают их сами. И, конечно же, так как Москва — столица России, то ее жители очень интересуются искусством и культурой», — заключил он.

Ранее литовская и российская актриса Вильма Кутавичюте заявила, что Москва удобнее Нью-Йорка, Парижа и Берлина, а еда в российской столице — самая вкусная в мире.