Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 11 февраля 2026Мир

Каллас расстроилась из-за идеи провести выборы на Украине

Каллас о выборах на Украине: Это не лучшее решение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Идея провести президентские выборы на Украине в условиях продолжающегося вооруженного конфликта «не является хорошим решением». Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«В конституциях большинства стран Евросоюза есть положение о том, что выборы не проводятся во время боевых действий (...) проведение выборов в условиях боевых действий определенно не является хорошим решением», — указала политик.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что президент Украины Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов.

Уточняется, что Верховная Рада Украины при условии проведения выборов до 15 мая должна выработать в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения. По данным издания, требование провести голосование выдвинули США, как условие предоставления гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россиянам рассказали о снижении цен на овощи в начале года

    Названы недостатки самого популярного iPhone

    Названа цена самой дешевой большой квартиры Петербурга

    Медведев рассказал об одном итоге СВО

    Каллас расстроилась из-за идеи провести выборы на Украине

    Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

    Взыскание долгов на миллиарды рублей приостановили в Москве с одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok