Каллас расстроилась из-за идеи провести выборы на Украине

Каллас о выборах на Украине: Это не лучшее решение

Идея провести президентские выборы на Украине в условиях продолжающегося вооруженного конфликта «не является хорошим решением». Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«В конституциях большинства стран Евросоюза есть положение о том, что выборы не проводятся во время боевых действий (...) проведение выборов в условиях боевых действий определенно не является хорошим решением», — указала политик.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что президент Украины Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов.

Уточняется, что Верховная Рада Украины при условии проведения выборов до 15 мая должна выработать в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения. По данным издания, требование провести голосование выдвинули США, как условие предоставления гарантий безопасности.