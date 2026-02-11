Лавров описал одним словом отношения Путина и Трампа

Лавров: Отношения Путина и Трампа прекрасны, в Европе их хотят разрушить

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились прекрасные отношения, но политики в Европе хотят их разрушить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Отношения между президентами Путиным и Трампом прекрасны», — отметил министр.

По словам Лаврова, благодаря взаимоуважению и взаимной человеческой симпатии во время встречи в Анкоридже лидеры России и США смогли достичь понимания. Сейчас это достижение пытаются разрушить европейцы и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказал глава МИД.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».