Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 11 февраля 2026Мир

Лавров описал одним словом отношения Путина и Трампа

Лавров: Отношения Путина и Трампа прекрасны, в Европе их хотят разрушить
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via Reuters

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились прекрасные отношения, но политики в Европе хотят их разрушить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Отношения между президентами Путиным и Трампом прекрасны», — отметил министр.

По словам Лаврова, благодаря взаимоуважению и взаимной человеческой симпатии во время встречи в Анкоридже лидеры России и США смогли достичь понимания. Сейчас это достижение пытаются разрушить европейцы и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказал глава МИД.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Выявлен неожиданный фактор развития опухоли мозга

    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

    Доходы России от экспорта свинины подсчитали

    Названа скрытая опасность бани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok