Лавров раскрыл ответ России на милитаризацию Гренландии

Лавров: Россия в случае милитаризации Гренландии примет военно-технические меры

Москва в случае милитаризации Гренландии примет адекватные военно-технические меры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«В случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера», — отметил глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе начало планировать операцию Arctic Sentry в Гренландии. План подразумевает проведение на острове наземных учений, регулярные маневры кораблей НАТО и усиление контроля воздушного пространства.