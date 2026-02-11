Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:40, 11 февраля 2026Мир

Лавров резко раскритиковал генсека ООН

Лавров назвал генсека ООН Гутерриша исполнителем политического заказа Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш действует в интересах коллективного Запада, выполняя политический заказ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, передает РИА Новости.

«Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, усомнился в законности такого толкования Устава ООН.

