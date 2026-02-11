Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 11 февраля 2026Силовые структуры

Масштабный рейд против нелегальных мигрантов в России попал на видео

Силовики провели масштабный рейд против мигрантов в Санкт-Петербурге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Санкт-Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению незаконной миграции. Об этом сообщает 78.ru. Издание также публикует запись с процессом работы местных правоохранителей.

11 февраля, как отмечается, представители МВД пришли с проверкой в гипермаркет «Окей». Он находится на Богатырском проспекте.

На видео показаны кадры со стоящими на парковке огромными грузовиками и автобусами силовиков. В это же время они стоят рядом.

Позднее в МВД подтвердили, что в «Окей» действительно прошел рейд. При этом в ведомстве не раскрыли подробности операции и данные по задержанным.

Ранее масштабный рейд против нелегальных мигрантов состоялся в Москве. Там в ходе операции силовики задержали более 160 человек. Вся проверка, как отмечалось, была в одном из столичных хостелов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Трамп трижды проиграл Байдену

    Участник покушения на генерала Алексеева пообещал суду не сбегать

    Во Франции раскритиковали план по вступлению Украины в ЕС

    Стало известно о мошенничестве с «российскими срочниками в цинковых гробах»

    Названа дата выхода Samsung Galaxy S26

    Близнецы-преступники поставили в тупик полицию

    Масштабы обрушения импорта китайских автомобилей в Россию подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok