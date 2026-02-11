Масштабный рейд против нелегальных мигрантов в России попал на видео

Силовики провели масштабный рейд против мигрантов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению незаконной миграции. Об этом сообщает 78.ru. Издание также публикует запись с процессом работы местных правоохранителей.

11 февраля, как отмечается, представители МВД пришли с проверкой в гипермаркет «Окей». Он находится на Богатырском проспекте.

На видео показаны кадры со стоящими на парковке огромными грузовиками и автобусами силовиков. В это же время они стоят рядом.

Позднее в МВД подтвердили, что в «Окей» действительно прошел рейд. При этом в ведомстве не раскрыли подробности операции и данные по задержанным.

Ранее масштабный рейд против нелегальных мигрантов состоялся в Москве. Там в ходе операции силовики задержали более 160 человек. Вся проверка, как отмечалось, была в одном из столичных хостелов.