Результаты рейда силовиков в российском городе попали на видео

В Москве в ходе рейда задержали более 160 мигрантов

В Москве в ходе рейда задержали более 160 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ОМОН заходят в помещение хостела и начинают проверять его с собаками. Все задержанные находятся в коридоре, затем их выводят на улицу и отвозят в отделения полиции.

По данным ведомства, сотрудники ОМОН «Анангард» совместно со следователями Военного следственного управления СК провели в столице рейд по соблюдению миграционного законодательства в Юго-Восточном округе. Проверка проводилась в одном из хостелов.

В результате в отделы полиции были доставлены более 160 человек для проверки документов и привлечения к ответственности за нарушение миграционных правил.

Ранее сообщалось, что гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы.