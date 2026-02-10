Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 10 февраля 2026Силовые структуры

Результаты рейда силовиков в российском городе попали на видео

В Москве в ходе рейда задержали более 160 мигрантов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве в ходе рейда задержали более 160 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ОМОН заходят в помещение хостела и начинают проверять его с собаками. Все задержанные находятся в коридоре, затем их выводят на улицу и отвозят в отделения полиции.

По данным ведомства, сотрудники ОМОН «Анангард» совместно со следователями Военного следственного управления СК провели в столице рейд по соблюдению миграционного законодательства в Юго-Восточном округе. Проверка проводилась в одном из хостелов.

В результате в отделы полиции были доставлены более 160 человек для проверки документов и привлечения к ответственности за нарушение миграционных правил.

Ранее сообщалось, что гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В США высказались о замене Индией российской нефти американской

    Тихановская объяснила мотивы Лукашенко отпускать оппозиционеров

    ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

    Автомобили Skywell оказались не нужны россиянам

    Тихановская захотела включить Белоруссию в сделку по Украине

    В Подмосковье женщина выгуливала собак на козырьке магазина

    Российская экс-стюардесса рассказала одну из самых безумных историй на борту самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok