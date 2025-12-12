Гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы

В РФ осудили наемника из Грузии за боевые действия на стороне ВСУ

В РФ осудили наемника из Грузии за боевые действия на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 205 («Террористический акт»), 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»), 222 («Незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой»), 222.1 («Незаконные ношение, взрывных устройств, совершенные организованной группой») и 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенная организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год, а также с февраля 2022 года Гиорги Парцваниа в качестве наемника принимал участие в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих России. Также совместно с другими военнослужащими ВСУ, имея при себе огнестрельное оружие с боеприпасами и взрывные устройства, незаконно пересек границу России. Находясь на территории Белгородской области, совершил нападение на село Пороз, которое сопровождалось незаконным проникновение в домовладения и захватом двух мирных жителей.

В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

Суд заочно приговорил его к 28 годам колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что воевавшего за Украину наемника из Бразилии приговорили в России.