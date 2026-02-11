Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 11 февраля 2026Экономика

Минфин признал отсутствие желающих вернуться в Россию западных компаний

Замглавы Минфина Моисеев: Реальных претендентов на возвращение в Россию нет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В настоящее время реальных претендентов на возвращение в Россию среди западных компаний нет. Об этом заявил замглавы Министерства финансов (Минфина) Алексей Моисеев, его слова приводит «Интерфакс».

На этом фоне российские власти продолжают неспешно работать над регулированием такой процедуры, пояснил он. Речь идет в том числе про реализацию поручения президента Владимира Путина облегчить возвращение на российский рынок «добросовестных» компаний, резюмировал Моисеев.

Основные критерии сейчас уже сформированы, добавил он. Главным требованием для потенциальных «возвращенцев» Моисеев назвал отсутствие финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Торопиться с согласованием соответствующего списка нет смысла, так как «особо и желающих (вернуться в Россию среди западных компаний — прим. «Ленты.ру») нет», заключил замглавы министерства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным министерствам разработать механизм возвращения иностранных компаний еще весной 2025 года. Однако с тех пор о намерении вернуться не заявлял ни один из гигантов, покинувших страну после начала боевых действий на Украине. Главным условием для возобновления бизнес-деятельности в России многие ушедшие компании называли снятие западных санкций. Весомых предпосылок для этого в обозримом будущем вряд ли предвидится, сходятся во мнении эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Каллас попыталась разгадать российскую тактику на переговорах по Украине

    На желание Трампа избавиться от Зеленского указали

    Москвичам пообещали мокрый снег и дождь

    Один человек стал жертвой стрельбы в российском техникуме

    Лавров сделал заявление о компромиссах и подписании Россией невыгодного мира

    Тарасова обвинила организаторов Олимпиады в уничтожении Гуменника

    Появилась информация о состоянии пострадавших во время стрельбы в техникуме Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok