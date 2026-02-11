Москвичам пообещали мокрый снег и дождь

Синоптик Позднякова: В ближайшие дни в Москве ожидаются мокрый снег и дождь

В ближайшие дни в Москве ожидаются мокрый снег и дождь. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом 360.

По словам синоптика, погода во второй половине недели будет преимущественно сложной из-за осадков в смешанной фазе — мокрого снега и дождя. «Это будет и 13, и 14 [февраля]. Температура воздуха повысится до оттепели. А вот 15-го характер погоды будет меняться, осадки превратятся в чистом виде в снег», — поделилась информацией Позднякова. В общей сложности, добавила она, в ближайшие дни в Москве выпадет несколько миллиметров осадков.

Помимо этого, продолжила специалист, начиная с воскресенья, 15 февраля, в городе прогнозируется сильнейшая гололедица. Вместе с тем синоптик выразила надежду, что влага, которая будет проникать в сугробы, поможет сделать их более рыхлыми и приведет к более быстрому таянию снега.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что на столичный регион с ближайшего четверга, 12 февраля, обрушатся мощные снегопады.