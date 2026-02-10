На Москву обрушатся серьезные осадки

Синоптик Ильин: Мощные снегопады ожидаются в Москве и области с 12 февраля

C четверга, 12 февраля, на Москву и область обрушатся мощные снегопады. О серьезных осадках предупредил жителей столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова приводит «360.ru».

«Завтра вечером начнется снег местами по Московской области, а серьезные осадки — в четверг и пятницу», — спрогнозировал метеоролог. В субботу, 14 февраля, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов Цельсия. Поэтому осадки станут смешанными — возможен снег с дождем и ледяной дождь.

При этом в ночь на среду, 11 февраля, в Подмосковье похолодает до минус 19 градусов Цельсия, рассказал Ильин. В последующие дни начнется потепление.

«Атмосферное давление упадет в четверг до 733 миллиметров ртутного столба, а к выходным подрастет до 737. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду со среды, в четверг и пятницу снизится до семи метров в секунду. В воскресенье — почти штиль, до трех метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что климатическая весна в Москве начнется 21 марта.