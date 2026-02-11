Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 11 февраля 2026Экономика

Москвичам предсказали усиление снегопадов в ближайшее десятилетие

Климатолог Константинов: Снегопады в Москве усилятся в следующие десять лет
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С каждым годом Москву будет заметать снегом все чаще. Как изменится зима в столичном регионе, в разговоре с агентством РИА Новости предположил доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

По мнению ученого, в будущем характер погоды зимой будет отличаться обильными осадками. Основываясь на наблюдениях прошлых лет, Константинов считает, что в ближайшие десять лет снегопады в Москве усилятся. «Московский климат будет меняться в такую сторону: именно резких, менее частых, но обильных выпадений снегопадов», — убежден он. Подобная тенденция будет фиксироваться во всех регионах средней полосы. Вместе с тем и высота снежного покрова будет все чаще обновлять рекорды.

На фоне глобального потепления Москва столкнется не только с сильными снегопадами, но и ливнями, предупреждает климатолог. Прежде всего приноравливаться к такой погодной обстановке придется дорожным службам.

Ранее столичных жителей призвали готовиться к череде мощных снегопадов. Осадки обрушатся на мегаполис в четверг, 12 февраля, а к субботе ожидается и ледяной дождь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Один человек стал жертвой стрельбы в российском техникуме

    Лавров сделал заявление о компромиссах и подписании Россией невыгодного мира

    Тарасова обвинила организаторов Олимпиады в уничтожении Гуменника

    Появилась информация о состоянии пострадавших во время стрельбы в техникуме Анапы

    Появилось новое видео задержания стрелка у российского техникума

    Москвичам предсказали усиление снегопадов в ближайшее десятилетие

    Лавров отказался быть добряком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok