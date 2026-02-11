Москвичам предсказали усиление снегопадов в ближайшее десятилетие

Климатолог Константинов: Снегопады в Москве усилятся в следующие десять лет

С каждым годом Москву будет заметать снегом все чаще. Как изменится зима в столичном регионе, в разговоре с агентством РИА Новости предположил доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

По мнению ученого, в будущем характер погоды зимой будет отличаться обильными осадками. Основываясь на наблюдениях прошлых лет, Константинов считает, что в ближайшие десять лет снегопады в Москве усилятся. «Московский климат будет меняться в такую сторону: именно резких, менее частых, но обильных выпадений снегопадов», — убежден он. Подобная тенденция будет фиксироваться во всех регионах средней полосы. Вместе с тем и высота снежного покрова будет все чаще обновлять рекорды.

На фоне глобального потепления Москва столкнется не только с сильными снегопадами, но и ливнями, предупреждает климатолог. Прежде всего приноравливаться к такой погодной обстановке придется дорожным службам.

Ранее столичных жителей призвали готовиться к череде мощных снегопадов. Осадки обрушатся на мегаполис в четверг, 12 февраля, а к субботе ожидается и ледяной дождь.