На оборонном заводе России выявили массовые взятки

ФСБ: 4 работника оборонного предприятия в Калуге брали взятки, выявлены еще 30

ФСБ выявила массовые взятки на оборонном предприятии в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержаны четыре работника, выявлена причастность к противоправной деятельности еще 30 человек. По данным спецслужбы, они незаконно получали деньги при заключении и оплате договоров на поставку продукции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в калужском управлении ведомства. По данным следствия, с 2020 года директор по качеству, два специалиста по закупкам и начальник отдела комплектации за незаконное вознаграждение предоставляли преимущества компаниям, от представителей которых брали взятки. Всего они получили 2,4 миллиона рублей.

