Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 11 февраля 2026Силовые структуры

На оборонном заводе России выявили массовые взятки

ФСБ: 4 работника оборонного предприятия в Калуге брали взятки, выявлены еще 30
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ФСБ выявила массовые взятки на оборонном предприятии в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержаны четыре работника, выявлена причастность к противоправной деятельности еще 30 человек. По данным спецслужбы, они незаконно получали деньги при заключении и оплате договоров на поставку продукции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в калужском управлении ведомства. По данным следствия, с 2020 года директор по качеству, два специалиста по закупкам и начальник отдела комплектации за незаконное вознаграждение предоставляли преимущества компаниям, от представителей которых брали взятки. Всего они получили 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала начальника отдела по работе с юридическими лицами главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Виталия Рогозина, которого уличили в связях с местным криминалитетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    На оборонном заводе России выявили массовые взятки

    Шутка на свадьбе в российском регионе закончилась сроком

    Прозванный «ряженым героем» ахматовец пришел с лекцией в школу с медалью с маркетплейса

    Участник СВО рассказал о смерти командира по дороге к линии боевого соприкосновения

    Обнаружено природное средство для борьбы с ожирением печени

    В России высказались о ситуации вокруг договоренностей Анкориджа

    Полицейский притворился больным раком ради шантажа любовницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok