14:39, 11 февраля 2026Бывший СССР

Названа причина отказа Лукашенко от приглашения Трампа приехать в США

Эйсмонт: Лукашенко не прилетит в США по приглашению Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет посетить США по приглашению американского лидера Дональда Трампа. Об этом газете «Ведомости» сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира было получено слишком поздно. В связи с этим Белоруссию на первом заседании будет представлять глава МИД Максим Рыженков.

«Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — прокомментировала Эйсмонт.

Она добавила, что в Минске осознают все возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за санкций, в первую очередь Евросоюза — с учетом закрытия воздушного пространства.

Ранее политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил, что Трамп, создав Совет мира, надеется стать «неким мировым елбасы», заняв некую должность, на которой можно будет остаться после президентства.

