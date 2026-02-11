Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

15:51, 11 февраля 2026Культура

Названа причина ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Садальский: Богомолов покинул пост ректора Школы-студии МХАТ из-за совести
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский режиссер и актер Константин Богомолов решил покинуть должность ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть. Об этом заявил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН.

По его мнению, никто не мог заставить режиссера уйти с должности ректора. Богомолов принял такое решение из-за реакции студентов и преподавателей Школы-студии МХАТ.

«Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», — сообщил артист.

11 февраля, во вторник, Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. О том, что стало причиной его решения, режиссер не упомянул. Всего пост он занимал 20 дней, сменив Игоря Золотовицкого, которого не стало 14 января.

