Экономика
20:53, 11 февраля 2026Экономика

Названа цена самой дешевой большой квартиры Петербурга

Патанин: Самая дешевая четырехкомнатная квартира Петербурга стоит 20,7 млн руб.
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Самая дешевая четырехкомнатная квартира в новостройке Санкт-Петербурга, доступная для покупки в феврале 2026 года, стоит 20,7 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости, руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина» Георгий Патанин.

Площадь объекта составляет 104,4 квадрата, квартира продается без отделки. Она располагается на шестом этаже 23-этажного введенного в эксплуатацию дома в микрорайоне Парголово в Выборгском районе. Эксперт также раскрыл стоимость самой дешевой трехкомнатной квартиры — 9,4 миллиона рублей. Жилье с черновой отделкой и площадью 71 квадрат находится на девятом этаже 11-этажного дома в микрорайоне Шушары в Пушкинском районе.

Отмечается, что объем предложения многокомнатных квартир в Петербурге постепенно сокращается. В феврале текущего года на рынке доступны 3311 квартир, в то время как в январе 2025-го их было 3514. При этом бюджетные варианты сосредоточены в отдельных локациях, тогда как в большинстве районов такие квартиры стоят дорого.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры в центре Петербурга. Минимальный бюджет составил 6,9 миллиона рублей.

