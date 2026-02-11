Один человек стал жертвой стрельбы в российском техникуме

«112»: Один человек погиб в результате стрельбы в анапском техникуме

Задержание напавшего на техникум в Анапе. Кадр: Telegram-канал «Baza»

Один человек стал жертвой стрельбы в индустриальном техникуме в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, один человек не выжил. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали пять человек.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

