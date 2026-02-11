Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:48, 11 февраля 2026Силовые структуры

Один человек стал жертвой стрельбы в российском техникуме

«112»: Один человек погиб в результате стрельбы в анапском техникуме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Задержание напавшего на техникум в Анапе

Задержание напавшего на техникум в Анапе. Кадр: Telegram-канал «Baza»

Один человек стал жертвой стрельбы в индустриальном техникуме в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, один человек не выжил. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали пять человек.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Выявлен неожиданный фактор развития опухоли мозга

    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

    Доходы России от экспорта свинины подсчитали

    Названа скрытая опасность бани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok