Россиянам объяснили причину холода в квартире при исправном отоплении

«КНАУФ Инсулейшн»: Утепление стены снижает расходы на отопление на 20-40 %

Даже при горячих батареях дома может быть холодно. Как определить источник холода внутри квартиры, «Газете.Ru» рассказал эксперт компании «КНАУФ Инсулейшн» Николай Еремин.

Нередко тепло из квартиры уходит через зоны примыкания окон и углы стен — именно там зачастую образуется плесень, сырость и иней. Помимо этого признака, распознать «мостик холода» можно с помощью зажигалки или свечи. Проверку нужно проводить при закрытых окнах, если огонек колышется вдоль рамы или углов, то в комнате есть сквозняк. Порой холод ощущается и рукой. Более точно зоны теплопотерь покажет тепловизор — аренда прибора, по словам Еремина, стоит недорого и избавит от лишних расходов в будущем. С дорогостоящих работ начинать не стоит.

Если холод исходит от окон, проблему можно решить подтянув фурнитуру, заменив уплотнители или отрегулировав створку. Все это позволит избавиться от сквозняка без капитального вмешательства. Если стена промерзает вокруг окна, достаточно пройтись по откосам монтажной пеной.

Если дом построен меньше пяти лет назад, для усиления теплоизоляции стен можно обратиться к застройщику. В старых домах утеплять квартиру придется за собственный счет, правда, в дальнейшем такая мера снизит расходы на отопление на 20-40 процентов. Найдя место утечки тепла, нужно решить, где монтировать теплоизоляцию — снаружи или изнутри. Если желания портить дорогой ремонт в квартире нет, утеплять необходимо фасад. Если же ремонт еще не начат, провести утепление легче изнутри.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить до 25 процентов на оплате счетов. Для этого необходимо перейти на двухтарифные счетчики электроэнергии. Сэкономить на отоплении, можно, спуская воздух в батареях в начале каждого отопительного сезона.