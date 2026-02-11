В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о попытках Армении нанести вред России

Депутат Затулин заявил о недоверии к словам Пашиняна о нанесении вреда России

Намерения премьер-министра Армении Никола Пашиняна не наносить вред России похвальные, но не подтверждаются практикой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. «Это исключено», — отрезал он.

«Не верю. Это очень хорошее заявление, если бы оно было правдой, но мы можем проанализировать все, что за это время уже успел сделать, что продолжает делать премьер Армении. Никакого доверия к тому, что он говорит сегодня, по результатам его действий, на мой взгляд, у сколько-нибудь компетентного, разбирающегося в ситуации человека быть не может. Намерения похвальные, но не подтверждаются практикой, я бы так сказал», — высказался депутат.

До этого Пашинян во время пресс-конференции в ФРГ перед визитом в Москву сообщил о том, что целью Армении является членство в Европейском союзе, а не выход из Евразийского экономического союза.

