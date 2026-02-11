По западу Украины нанесен удар гиперзвуковыми ракетами

ВС России нанесли удар по Львову гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цели во Львове гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Мониторинговые каналы сообщают, что "Кинжалами" нанесен удар по цели во Львове», — сказано в публикации.

Telegram-канал «Инсайдер.ua» сообщил об атаке трех ракет «Кинжал». Подробности не сообщаются, цель удара неизвестна.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой назвал ситуацию с электроэнергией худшей за четыре года. При этом он отметил, что света во Львове «больше, чем в Киеве».

