Бывший СССР
16:08, 11 февраля 2026Бывший СССР

По западу Украины нанесен удар гиперзвуковыми ракетами

ВС России нанесли удар по Львову гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цели во Львове гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Мониторинговые каналы сообщают, что "Кинжалами" нанесен удар по цели во Львове», — сказано в публикации.

Telegram-канал «Инсайдер.ua» сообщил об атаке трех ракет «Кинжал». Подробности не сообщаются, цель удара неизвестна.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой назвал ситуацию с электроэнергией худшей за четыре года. При этом он отметил, что света во Львове «больше, чем в Киеве».

