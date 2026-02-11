Появилась информация о происхождении оружия у напавшего на российский колледж

В Анапе рассказали, откуда напавший на техникум взял оружие

В Анапе рассказали, откуда напавший на техникум взял оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, студент похитил ружье, с которым совершил нападение на образовательное учреждение, у одного из своих родственников.

Молодой человек учится в этом заведении на автомеханика на первом курсе. Он пришел с гладкоствольным ружьем ТОЗ-34ЕР к техникуму и открыл огонь. Ранения получили пять человек. По предварительным данным, двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней тяжести.

Момент стрельбы и последующее задержание подозреваемого сотрудниками Росгвардии сняли на видео. При задержании у молодого человека нашли разгрузку с десятками патронов. Мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы.