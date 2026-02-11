Появилась информация о состоянии пострадавших во время стрельбы в техникуме Анапы

Один из пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Состояние еще троих оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадало пять человек.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло в среду, 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов.