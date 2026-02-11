Премьер-министр страны СНГ приехал в Киев и заговорил на украинском

Премьер-министр Молдавии Мунтяну приехал в Киев и начал речь на украинском языке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну побывал с официальным визитом в Киеве. Об этом сообщает NewsMaker.md.

«На совместной пресс-конференции по итогам встречи Мунтяну, начал свое выступление на украинском языке, напомнив, что "провел в Украине более 20 лет"», — сказано в публикации.

Мунтяну приехал на Украину 10 февраля. Он провел переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Премьер также подтвердил поддержку Киева Молдавией, подчеркнув, что власти Кишинева продолжат оказывать политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку своему соседу.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Однако в Москве рассказали, что Кишинев пока не начал процесс выхода из состава Содружества.