Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 11 февраля 2026Бывший СССР

Премьер-министр страны СНГ приехал в Киев и заговорил на украинском

Премьер-министр Молдавии Мунтяну приехал в Киев и начал речь на украинском языке
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну побывал с официальным визитом в Киеве. Об этом сообщает NewsMaker.md.

«На совместной пресс-конференции по итогам встречи Мунтяну, начал свое выступление на украинском языке, напомнив, что "провел в Украине более 20 лет"», — сказано в публикации.

Мунтяну приехал на Украину 10 февраля. Он провел переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Премьер также подтвердил поддержку Киева Молдавией, подчеркнув, что власти Кишинева продолжат оказывать политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку своему соседу.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Однако в Москве рассказали, что Кишинев пока не начал процесс выхода из состава Содружества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Студенты рассказали о своем спасении при стрельбе в техникуме Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Назван арсенал открывшего стрельбу у российского техникума

    Увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы

    В Азербайджане назвали виновных в напряженности в отношениях с Россией

    Российские яйца ворвались на арабский рынок

    Обычный витамин оказался помощником в лечении агрессивного рака мозга

    Фристайлистка-трансгендер провалила квалификацию на Олимпиаде-2026

    Дмитриев иронично ответил на слова Каллас про освистывание вице-президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok