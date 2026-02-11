Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Президент Литвы рассказал о возможности «поцарапать дверь Кремля»

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Страны Европы должны участвовать в урегулировании конфликта на Украине сообща, а не отправлять политиков «поцарапать двери Кремля». Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля», — рассказал лидер прибалтийской республики.

По его словам, урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам не только Киева, но и всей Европы.

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие у Европы вооружений для Киева. Об этом заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения украинской армии Константин Прошинский.

