03:06, 11 февраля 2026Мир

Президент одной страны рассказал о попытке покушения на него

Президент Колумбии Петро заявил, что на него пытались совершить покушение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На президента Колумбии Густаво Петро пытались совершить покушение. Об этом рассказал сам колумбийский лидер, его слова приводит газета El Tiempo.

Как сообщил политик, избежать покушения ему удалось во время полета на вертолете в департамент Кордова. Выяснилось, что на него собирались напасть, когда воздушное судно с Петро на борту будет садиться на Карибском побережье.

«Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — поделился президент Колумбии.

Ранее Петро передал президенту США Дональду Трампу список наркобаронов для ареста.

