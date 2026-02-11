Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:08, 11 февраля 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» транслировала в эфир самое советское слово

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение «СССР»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словом «СССР». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня передала «советское» слово в 12:53 по московскому времени. За 11 февраля УВБ-76 уже успела транслировать девять сообщений.

В 09:05 радиостанция вышла в эфир со словом «акрокрен», через четыре минуты за ним последовало слово «рыболовный». После этого станция умолкла почти на час, а затем в течение 15 минут выдала в эфир еще пять сообщений: «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый». Еще через 42 минуты, в 11:33, УВБ-76 передала восьмое слово — «укосопаб». Все слова прозвучали на радиочастоте впервые.

Радиостанция Судного дня регулярно передает наборы букв и цифр, включающие одно или в очень редких случаях два или три слова. Обычно они выходят не чаще одного раза в час, поэтому пять сообщений за 15 минут — это аномалия. Почему станция стала передавать их так часто, неизвестно.

