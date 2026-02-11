Раскрыт легкий способ уменьшить риск деменции на четверть

A&D: Короткий курс когнитивных тренировок может заметно снизить риск деменции

Короткий курс когнитивных тренировок может заметно снизить риск деменции — к такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные 20-летнего наблюдения. Выяснилось, что упражнения на скорость обработки информации уменьшают вероятность диагноза примерно на 25 процентов. Результаты исследования опубликованы в Alzheimer’s & Dementia (A&D).

В исследовании участвовали более 2800 человек старше 65 лет. В конце 1990-х их случайным образом разделили на четыре группы: одна проходила тренинг на скорость реакции, другая — на память, третья — на логическое мышление, а четвертая не получала никакого вмешательства. Основной курс длился пять недель — по часу два раза в неделю. Затем через год и через три года часть участников прошла дополнительные поддерживающие сессии. В сумме весь объем тренировок составил менее 24 часов.

В течение следующих 20 лет ученые отслеживали состояние здоровья добровольцев по данным медицинского страхования. Оказалось, что у тех, кто проходил тренировки на скорость и получил дополнительные сессии, деменцию диагностировали значительно реже — риск был на 25 процентов ниже по сравнению с контрольной группой. Тренировки памяти и логики статистически значимого эффекта не показали.

Сами упражнения были довольно простыми: на экране появлялись автомобили и дорожные знаки в разных зонах поля зрения, и участникам нужно было как можно быстрее реагировать. Почему это работает, пока неясно. Возможно, такая тренировка улучшает «связанность» различных областей мозга. При этом исследователи подчеркивают: речь идет именно о конкретной программе, и нельзя автоматически считать, что любые «тренажеры для мозга» дают такой же результат.

