Раскрыта неочевидная причина ускоренного биологического старения

Front Aging: Загрязнители PFAS ускоряют биологическое старение организма

Ученые выяснили, что новые соединения из группы PFAS — так называемых вечных химикатов — могут ускорять биологическое старение организма. Исследование опубликовано в Frontiers in Aging.

Речь идет о веществах PFNA и PFSA, которые широко распространены в окружающей среде. Более высокие уровни этих соединений в крови оказались связаны с признаками ускоренного эпигенетического старения — изменений в ДНК, отражающих биологический, а не паспортный возраст.

PFAS используются при производстве водо- и грязеотталкивающих материалов, антипригарной посуды, упаковки для пищи и пожарных пен. Они могут попадать в организм через питьевую воду, продукты питания и бытовую пыль, а выводятся крайне медленно, накапливаясь в тканях.

Анализ данных более 300 человек старше 50 лет показал, что воздействие PFNA особенно связано с ускорением биологического старения у мужчин, а также людей в возрасте 50-64 лет. PFAS также продемонстрировала неблагоприятную связь с маркерами старения. Авторы подчеркивают, что эффект был выраженнее в определенных группах, что говорит о возможных возрастных и половых различиях чувствительности.

По мнению исследователей, полученные данные усиливают аргументы в пользу более строгого контроля за новыми PFAS и подчеркивают важность использования эпигенетических маркеров при оценке экологических рисков для здоровья.

