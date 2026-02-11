Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:03, 11 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта схема организации незаконной миграции с участием полицейского

В Новосибирской области суд приговорил экс-полицейского за нелегальную миграцию
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Новосибирской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-полицейского за организацию нелегальной миграции и взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Бывшего силовика также оштрафовали на 700 тысяч рублей. По этому делу также приговорили семерых его сообщников — они получили условные сроки от двух до четырех лет и штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2022 году злоумышленники входили в организованную группу, которая фиктивно регистрировала мигрантов по месту пребывания и вносила эту информацию в базы МВД. Бывшему полицейскому также вменили получение взяток.

Ранее в Москве задержали пятерых полицейских за незаконную миграцию и коррупцию.

