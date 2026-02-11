Разозливший Трампа рэпер объяснил выбор дешевого наряда для Супербоула

Рэпер Bad Bunny почтил память родного дяди на Супербоуле дешевым нарядом

Пуэрто-риканский рэпер и певец Bad Bunny, который разозлил президента США Дональда Трампа своим выступлением на Супербоуле, объяснил выбор дешевого наряда для матча. Интервью с артистом публикует Harper's Bazaar.

Музыкант принял участие в спортивном мероприятии в бежевом костюме массмаркетового бренда Zara. При этом, как известно, на футболку-поло было нанесено число 64. По словам музыканта, оно связано с годом рождения его родного дяди Тио Кутито. «Когда ему исполнилось 17 лет, он уехал работать в США и никогда не возвращался в Пуэрто-Рико, хотя он всегда приезжал в гости и встречался с нами в конце января или начале февраля. Это был пик после сезона НФЛ, поэтому я всегда смотрел игры с ним», — поделился рэпер своими воспоминаниями.

Собеседник издания признался, что мечтал посетить Супербоул вместе с дядей. «Его не стало два года назад. Поэтому я решил почтить его память футболкой с его датой рождения. Я посвятил свое шоу ему. Я уверен, что он на нем присутствовал и гордился мной», — заключил Bad Bunny.

Ранее журналисты раскрыли зарплату кустов с выступления Bad Bunny на Супербоуле.