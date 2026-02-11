Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:53, 11 февраля 2026Ценности

Разозливший Трампа рэпер объяснил выбор дешевого наряда для Супербоула

Рэпер Bad Bunny почтил память родного дяди на Супербоуле дешевым нарядом
Мария Винар

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Пуэрто-риканский рэпер и певец Bad Bunny, который разозлил президента США Дональда Трампа своим выступлением на Супербоуле, объяснил выбор дешевого наряда для матча. Интервью с артистом публикует Harper's Bazaar.

Музыкант принял участие в спортивном мероприятии в бежевом костюме массмаркетового бренда Zara. При этом, как известно, на футболку-поло было нанесено число 64. По словам музыканта, оно связано с годом рождения его родного дяди Тио Кутито. «Когда ему исполнилось 17 лет, он уехал работать в США и никогда не возвращался в Пуэрто-Рико, хотя он всегда приезжал в гости и встречался с нами в конце января или начале февраля. Это был пик после сезона НФЛ, поэтому я всегда смотрел игры с ним», — поделился рэпер своими воспоминаниями.

Собеседник издания признался, что мечтал посетить Супербоул вместе с дядей. «Его не стало два года назад. Поэтому я решил почтить его память футболкой с его датой рождения. Я посвятил свое шоу ему. Я уверен, что он на нем присутствовал и гордился мной», — заключил Bad Bunny.

Ранее журналисты раскрыли зарплату кустов с выступления Bad Bunny на Супербоуле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Звезда «Елок» высказалась о решении Богомолова покинуть Школу-студию МХАТ

    Раскрыты подробности о комплектациях нового кроссовера Changan для России

    На сестру российского блогера Джарахова напали в Санкт-Петербурге

    Появился первый трехкратный победитель Олимпиады-2026

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok