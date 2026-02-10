Раскрыта зарплата кустов с выступления Bad Bunny на Супербоуле

Танцоры в костюмах кустов получили 100 тысяч рублей за выступление на Супербоул

Танцоры, принимавшие участие в выступлении пуэрториканского рэпера Bad Bunny на Супербоуле в костюмах кустов, получали почти 19 долларов (1465 рублей) в час. Их зарплату раскрыло издание Complex.

В соцсетях завирусились видео с бэкстейджа концерта, на которых видно, что кусты, использовавшиеся в качестве декораций, на самом деле были людьми в костюмах. Выяснилось, что участники выступления получали 1309 долларов (100 тысяч рублей), отработав 70 часов, в которые вошли не только сам перфоманс, но и восемь дней репетиций.

При этом сам Bad Bunny не получил оплату за выступление, как и все знаменитости, организовавшие шоу на матче Национальной футбольной лиги в прошлые годы.

Выступление Bad Bunny разозлило президента США Дональда Трампа. В своем посте в X американский лидер назвал его «пощечиной США». «Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны», — подытожил он.