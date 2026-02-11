«Рижский хлеб» внесли в список террористов и экстремистов

«Рижский хлеб» внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Компания «Рижский хлеб» включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, членами компании являются граждане Латвии и Украины — Бомис Нормудс 02.10.1964 года рождения и Татьяна Приходько 21.10.1977 года рождения.

Ранее сообщалось, что создателя украинского сайта «Миротворец» Георгия Тука внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

Тук также является бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.